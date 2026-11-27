Healthpeak Properties-Investition im Blick

Das wäre der Verdienst eines frühen Healthpeak Properties-Einstiegs gewesen.

Am 26.11.2025 wurde das Healthpeak Properties-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18,22 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Healthpeak Properties-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,488 Healthpeak Properties-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 113,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,67 Prozent.

Healthpeak Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net