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Lukratives Healthpeak Properties-Investment?

S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Healthpeak Properties-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Healthpeak Properties-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Healthpeak Properties Inc Registered Shs
17.76 EUR -0.12 EUR -0.67 %
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Am 06.11.2023 wurde die Healthpeak Properties-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,77 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Healthpeak Properties-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,963 Healthpeak Properties-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 20,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,98 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,98 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Healthpeak Properties belief sich jüngst auf 13,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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