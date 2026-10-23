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S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Healthpeak Properties-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Healthpeak Properties-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Healthpeak Properties Inc Registered Shs
17.26 EUR 0.10 EUR 0.58 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Healthpeak Properties-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Healthpeak Properties-Aktie 32,73 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,552 Healthpeak Properties-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (19,34 USD), wäre das Investment nun 590,88 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 590,88 USD entspricht einer negativen Performance von 40,91 Prozent.

Healthpeak Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,73 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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