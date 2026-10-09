S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Healthpeak Properties von vor 3 Jahren verdient

Lukrative Healthpeak Properties-Anlage?

09.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Healthpeak Properties-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Healthpeak Properties-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Healthpeak Properties-Aktie an diesem Tag 17,54 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 570,125 Healthpeak Properties-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 18,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.558,72 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,59 Prozent erhöht.

Insgesamt war Healthpeak Properties zuletzt 12,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net