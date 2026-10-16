S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Healthpeak Properties von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren Healthpeak Properties-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 16.10.2021 wurde das Healthpeak Properties-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 34,64 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Healthpeak Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,887 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 54,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,96 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,27 Prozent abgenommen.
Healthpeak Properties war somit zuletzt am Markt 12,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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