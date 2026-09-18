S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Healthpeak Properties-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Rentables Healthpeak Properties-Investment?

18.09.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Healthpeak Properties-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Healthpeak Properties-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 34,84 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Healthpeak Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 287,026 Healthpeak Properties-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (20,50 USD), wäre die Investition nun 5.884,04 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 41,16 Prozent.

Der Börsenwert von Healthpeak Properties belief sich zuletzt auf 14,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net