DAX 25.311 -1,6%ESt50 6.231 -1,5%MSCI World 4.922 +0,9%Top 10 Crypto 10,71 +4,0%Nas 26.410 -0,0%Bitcoin 70.301 +5,6%Euro 1,1467 -0,1%Öl 104,4 -0,4%Gold 4.356 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentables Healthpeak Properties-Investment?

S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Healthpeak Properties-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Healthpeak Properties-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Healthpeak Properties Inc Registered Shs
17.83 EUR 0.04 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Healthpeak Properties-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 34,84 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Healthpeak Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 287,026 Healthpeak Properties-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (20,50 USD), wäre die Investition nun 5.884,04 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 41,16 Prozent.

Der Börsenwert von Healthpeak Properties belief sich zuletzt auf 14,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Healthpeak Properties Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netS&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Healthpeak Properties-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.netS&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Healthpeak Properties-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.netS&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Healthpeak Properties von vor einem Jahr eingebracht
Werbung - Healthpeak Properties-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netS&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Healthpeak Properties von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.netS&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Healthpeak Properties-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Werbung

Healthpeak Properties Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Healthpeak Properties nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.