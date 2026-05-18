S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 19.05.2016 wurde das Hewlett Packard Enterprise-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,22 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,408 Hewlett Packard Enterprise-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.577,46 USD, da sich der Wert eines Hewlett Packard Enterprise-Anteils am 18.05.2026 auf 33,00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 257,75 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Hewlett Packard Enterprise einen Börsenwert von 43,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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