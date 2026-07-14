S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Hewlett Packard Enterprise-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,66 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,403 Hewlett Packard Enterprise-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.156,82 USD, da sich der Wert eines Hewlett Packard Enterprise-Anteils am 20.07.2026 auf 44,56 USD belief. Mit einer Performance von +115,68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Hewlett Packard Enterprise wurde am Markt mit 60,61 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.19
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|08.08.19
|Hewlett Packard Enterprise Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.19
|Hewlett Packard Enterprise Sell
|UBS AG
|06.12.18
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|14.06.18
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Pivotal Research Group