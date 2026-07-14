DAX 24.933 +0,3%ESt50 6.263 +0,6%MSCI World 4.793 -0,3%Top 10 Crypto 8,76 +1,1%Nas 25.786 +1,1%Bitcoin 58.498 +2,4%Euro 1,1407 -0,1%Öl 91,3 +2,4%Gold 4.070 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Hewlett Packard Enterprise-Investment

S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Hewlett Packard Enterprise-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
40.53 EUR 1.40 EUR 3.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,66 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,403 Hewlett Packard Enterprise-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.156,82 USD, da sich der Wert eines Hewlett Packard Enterprise-Anteils am 20.07.2026 auf 44,56 USD belief. Mit einer Performance von +115,68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Hewlett Packard Enterprise wurde am Markt mit 60,61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Hewlett Packard Enterprise Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Hewlett Packard Enterprise Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hewlett Packard Enterprise nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.08.19 Hewlett Packard Enterprise Hold Maxim Group
08.08.19 Hewlett Packard Enterprise Equal Weight Barclays Capital
12.03.19 Hewlett Packard Enterprise Sell UBS AG
06.12.18 Hewlett Packard Enterprise Hold Maxim Group
14.06.18 Hewlett Packard Enterprise Hold Pivotal Research Group