S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Hewlett Packard Enterprise-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Am 27.10.2021 wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Hewlett Packard Enterprise-Anteile an diesem Tag bei 14,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,859 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 402,74 USD, da sich der Wert einer Hewlett Packard Enterprise-Aktie am 26.10.2026 auf 58,72 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 302,74 Prozent.
Hewlett Packard Enterprise war somit zuletzt am Markt 77,86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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