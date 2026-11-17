Profitables Hewlett Packard Enterprise-Investment?

Investoren, die vor Jahren in Hewlett Packard Enterprise-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hewlett Packard Enterprise-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Hewlett Packard Enterprise-Aktie an diesem Tag 15,93 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie investierten, hätten nun 6,277 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 292,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,57 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 192,34 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Hewlett Packard Enterprise bezifferte sich zuletzt auf 64,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net