S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Hewlett Packard Enterprise eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Hewlett Packard Enterprise-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,44 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Hewlett Packard Enterprise-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 692,521 Hewlett Packard Enterprise-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf 43,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29.882,27 USD wert. Damit wäre die Investition 198,82 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Hewlett Packard Enterprise eine Börsenbewertung in Höhe von 54,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.19
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|08.08.19
|Hewlett Packard Enterprise Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.19
|Hewlett Packard Enterprise Sell
|UBS AG
|06.12.18
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|14.06.18
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Pivotal Research Group