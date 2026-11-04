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Rentables Hilton Worldwide-Investment?

S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hilton Worldwide von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hilton Worldwide-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hilton Worldwide Holdings Inc
331.50 EUR 8.60 EUR 2.66 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Hilton Worldwide-Papier statt. Der Schlusskurs des Hilton Worldwide-Papiers betrug an diesem Tag 52,97 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 USD in die Hilton Worldwide-Aktie investierten, hätten nun 188,772 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 68.680,97 USD, da sich der Wert eines Hilton Worldwide-Anteils am 03.11.2026 auf 363,83 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 586,81 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Hilton Worldwide belief sich zuletzt auf 81,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.10.18 Hilton Worldwide Buy B. Riley FBR
23.10.18 Hilton Worldwide Outperform Cowen and Company, LLC
15.02.18 Hilton Worldwide Neutral B. Riley FBR, Inc.
27.10.17 Hilton Worldwide Equal Weight Barclays Capital
27.10.17 Hilton Worldwide Neutral FBR & Co.

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