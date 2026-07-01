S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hilton Worldwide von vor 5 Jahren verdient

Profitable Hilton Worldwide-Anlage?

16:00

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hilton Worldwide-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Hilton Worldwide-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 123,13 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Hilton Worldwide-Aktie investierten, hätten nun 0,812 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 277,04 USD, da sich der Wert eines Hilton Worldwide-Papiers am 07.07.2026 auf 341,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 177,04 Prozent vermehrt.

Hilton Worldwide war somit zuletzt am Markt 77,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net