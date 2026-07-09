S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howmet Aerospace von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Howmet Aerospace-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurde die Howmet Aerospace-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Howmet Aerospace-Anteile bei 184,30 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,543 Howmet Aerospace-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.07.2026 151,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 279,24 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 51,51 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Howmet Aerospace einen Börsenwert von 110,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Howmet Aerospace
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Howmet Aerospace
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Howmet Aerospace Aktie News
Howmet Aerospace Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Howmet Aerospace nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.