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Howmet Aerospace-Investment im Blick

S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howmet Aerospace von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Howmet Aerospace-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Howmet Aerospace
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Vor 1 Jahr wurde die Howmet Aerospace-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Howmet Aerospace-Anteile bei 184,30 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,543 Howmet Aerospace-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.07.2026 151,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 279,24 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 51,51 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Howmet Aerospace einen Börsenwert von 110,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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