S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Howmet Aerospace-Investment gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Howmet Aerospace-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 183,80 USD wert. Bei einem Howmet Aerospace-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,407 Howmet Aerospace-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 232,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.656,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,56 Prozent vermehrt.
Der Howmet Aerospace-Wert an der Börse wurde auf 92,13 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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