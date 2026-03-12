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Profitables Howmet Aerospace-Investment?

S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 10 Jahren abgeworfen

19.03.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Howmet Aerospace-Investment gewesen.

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Heute vor 10 Jahren wurden Howmet Aerospace-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Howmet Aerospace-Aktie bei 22,07 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investierten, hätten nun 45,314 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 18.03.2026 auf 241,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.962,88 USD wert. Damit wäre die Investition 996,29 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Howmet Aerospace belief sich zuletzt auf 97,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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