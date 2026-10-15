S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Howmet Aerospace eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Howmet Aerospace-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44,37 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 22,538 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.902,86 USD, da sich der Wert einer Howmet Aerospace-Aktie am 14.10.2026 auf 217,54 USD belief. Mit einer Performance von +390,29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Howmet Aerospace wurde am Markt mit 86,58 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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