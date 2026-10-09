S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HP von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in HP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Die HP-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 15,58 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die HP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 641,849 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen HP-Papiere wären am 08.10.2026 20.821,57 USD wert, da der Schlussstand 32,44 USD betrug. Mit einer Performance von +108,22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war HP zuletzt 28,99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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