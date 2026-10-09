S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HP von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukrative HP-Anlage?

09.10.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in HP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die HP-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 15,58 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die HP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 641,849 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen HP-Papiere wären am 08.10.2026 20.821,57 USD wert, da der Schlussstand 32,44 USD betrug. Mit einer Performance von +108,22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war HP zuletzt 28,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net