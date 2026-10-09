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S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HP von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HP von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in HP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HP Inc (ex Hewlett-Packard)
28.86 EUR 0.24 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen

Die HP-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 15,58 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die HP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 641,849 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen HP-Papiere wären am 08.10.2026 20.821,57 USD wert, da der Schlussstand 32,44 USD betrug. Mit einer Performance von +108,22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war HP zuletzt 28,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.08.19 HP Equal Weight Barclays Capital
08.08.19 HP Equal Weight Barclays Capital
20.06.19 HP Hold Deutsche Bank AG
14.05.19 HP Peer Perform Wolfe Research
26.12.18 HP Buy Standpoint Research

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