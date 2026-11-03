S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Ingalls Industries-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Rentabler Huntington Ingalls Industries-Einstieg?

03.11.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huntington Ingalls Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Das Huntington Ingalls Industries-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Huntington Ingalls Industries-Anteile an diesem Tag bei 148,74 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,672 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 313,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 210,90 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 210,90 USD, was einer positiven Performance von 110,90 Prozent entspricht.

Huntington Ingalls Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,48 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net