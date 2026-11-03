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Rentabler Huntington Ingalls Industries-Einstieg?

S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Ingalls Industries-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huntington Ingalls Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Huntington Ingalls Industries Inc.
283.00 EUR 4.50 EUR 1.62 %
Charts | News | Analysen

Das Huntington Ingalls Industries-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Huntington Ingalls Industries-Anteile an diesem Tag bei 148,74 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,672 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 313,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 210,90 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 210,90 USD, was einer positiven Performance von 110,90 Prozent entspricht.

Huntington Ingalls Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,48 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Huntington Ingalls Industries Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
23.01.19 Huntington Ingalls Industries Underweight Barclays Capital
23.08.18 Huntington Ingalls Industries Neutral Seaport Global Securities
29.03.18 Huntington Ingalls Industries Overweight Barclays Capital
17.02.17 Huntington Ingalls Industries Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.05.16 Huntington Ingalls Industries Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

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