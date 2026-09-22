S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Investmentbeispiel

22.09.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Huntington Ingalls Industries-Einstiegs gewesen.

Am 22.09.2023 wurde das Huntington Ingalls Industries-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Huntington Ingalls Industries-Anteile an diesem Tag 201,08 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,497 Huntington Ingalls Industries-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 137,31 USD, da sich der Wert einer Huntington Ingalls Industries-Aktie am 21.09.2026 auf 276,10 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,31 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Huntington Ingalls Industries eine Marktkapitalisierung von 10,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net