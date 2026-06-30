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S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Huntington Ingalls Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Huntington Ingalls Industries Inc.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Huntington Ingalls Industries-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Huntington Ingalls Industries-Papier bei 206,89 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Huntington Ingalls Industries-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,833 Huntington Ingalls Industries-Aktien. Die gehaltenen Huntington Ingalls Industries-Papiere wären am 06.07.2026 1.421,53 USD wert, da der Schlussstand 294,10 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 42,15 Prozent.

Der Börsenwert von Huntington Ingalls Industries belief sich jüngst auf 11,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
23.01.19 Huntington Ingalls Industries Underweight Barclays Capital
23.08.18 Huntington Ingalls Industries Neutral Seaport Global Securities
29.03.18 Huntington Ingalls Industries Overweight Barclays Capital
17.02.17 Huntington Ingalls Industries Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.05.16 Huntington Ingalls Industries Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.