S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Huntington Ingalls Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Huntington Ingalls Industries-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Huntington Ingalls Industries-Papier bei 206,89 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Huntington Ingalls Industries-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,833 Huntington Ingalls Industries-Aktien. Die gehaltenen Huntington Ingalls Industries-Papiere wären am 06.07.2026 1.421,53 USD wert, da der Schlussstand 294,10 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 42,15 Prozent.
Der Börsenwert von Huntington Ingalls Industries belief sich jüngst auf 11,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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Huntington Ingalls Industries Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Huntington Ingalls Industries nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.19
|Huntington Ingalls Industries Underweight
|Barclays Capital
|23.08.18
|Huntington Ingalls Industries Neutral
|Seaport Global Securities
|29.03.18
|Huntington Ingalls Industries Overweight
|Barclays Capital
|17.02.17
|Huntington Ingalls Industries Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|24.05.16
|Huntington Ingalls Industries Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.