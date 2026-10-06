S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Ingalls Industries-Investment von vor 10 Jahren verdient

Langfristige Investition

06.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Huntington Ingalls Industries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 06.10.2016 wurde das Huntington Ingalls Industries -Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 156,06 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 64,078 Huntington Ingalls Industries-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 17.075,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 266,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70,75 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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