S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Ingalls Industries-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Huntington Ingalls Industries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Am 06.10.2016 wurde das Huntington Ingalls Industries-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 156,06 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 64,078 Huntington Ingalls Industries-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 17.075,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 266,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70,75 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Huntington Ingalls Industries eine Marktkapitalisierung von 10,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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