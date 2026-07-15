S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huntington Ingalls Industries von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Huntington Ingalls Industries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Huntington Ingalls Industries-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 252,93 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,395 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.07.2026 106,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 270,04 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,76 Prozent zugenommen.
Huntington Ingalls Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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Huntington Ingalls Industries Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Huntington Ingalls Industries nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.19
|Huntington Ingalls Industries Underweight
|Barclays Capital
|23.08.18
|Huntington Ingalls Industries Neutral
|Seaport Global Securities
|29.03.18
|Huntington Ingalls Industries Overweight
|Barclays Capital
|17.02.17
|Huntington Ingalls Industries Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|24.05.16
|Huntington Ingalls Industries Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.