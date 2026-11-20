Interactive Brokers Group-Anlage im Blick

Vor Jahren in Interactive Brokers Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.11.2021 wurden Interactive Brokers Group-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Interactive Brokers Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,64 USD. Bei einem Interactive Brokers Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,365 Interactive Brokers Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 75,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 405,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +305,85 Prozent.

Der Interactive Brokers Group-Wert an der Börse wurde auf 34,63 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net