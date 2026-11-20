S&P 500-Titel Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Interactive Brokers Group von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Interactive Brokers Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 20.11.2021 wurden Interactive Brokers Group-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Interactive Brokers Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,64 USD. Bei einem Interactive Brokers Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,365 Interactive Brokers Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 75,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 405,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +305,85 Prozent.
Der Interactive Brokers Group-Wert an der Börse wurde auf 34,63 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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