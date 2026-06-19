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Profitable Interactive Brokers Group-Anlage?

S&P 500-Titel Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Interactive Brokers Group von vor 3 Jahren abgeworfen

26.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Interactive Brokers Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Interactive Brokers Group Inc
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Interactive Brokers Group-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Interactive Brokers Group-Anteile an diesem Tag bei 19,87 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Interactive Brokers Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,033 Interactive Brokers Group-Anteilen. Die gehaltenen Interactive Brokers Group-Papiere wären am 25.06.2026 463,87 USD wert, da der Schlussstand 92,16 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 363,87 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Interactive Brokers Group bezifferte sich zuletzt auf 41,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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