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Interactive Brokers Group-Performance im Blick

S&P 500-Titel Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Interactive Brokers Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Interactive Brokers Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Interactive Brokers Group Inc
75.48 EUR 2.44 EUR 3.34 %
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Interactive Brokers Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21,48 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Interactive Brokers Group-Aktie investiert, befänden sich nun 46,550 Interactive Brokers Group-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.004,65 USD, da sich der Wert eines Interactive Brokers Group-Anteils am 15.10.2026 auf 86,03 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 300,47 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Interactive Brokers Group zuletzt 38,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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