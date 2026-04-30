S&P 500-Titel Interactive Brokers Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Interactive Brokers Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Interactive Brokers Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit Interactive Brokers Group-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Interactive Brokers Group-Anteile letztlich bei 19,30 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 51,827 Interactive Brokers Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Interactive Brokers Group-Papiers auf 79,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.120,24 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 312,02 Prozent vermehrt.
Alle Interactive Brokers Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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