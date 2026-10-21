S&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in IntercontinentalExchange Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Trades IntercontinentalExchange Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die IntercontinentalExchange Group-Aktie an diesem Tag 53,27 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 187,737 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 158,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29.769,46 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +197,69 Prozent.
Insgesamt war IntercontinentalExchange Group zuletzt 89,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf IntercontinentalExchange Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IntercontinentalExchange Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen