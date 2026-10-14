S&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 5 Jahren abgeworfen

IntercontinentalExchange Group-Investmentbeispiel

14.10.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IntercontinentalExchange Group-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades IntercontinentalExchange Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die IntercontinentalExchange Group-Aktie an diesem Tag 128,75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das IntercontinentalExchange Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,767 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des IntercontinentalExchange Group-Papiers auf 156,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.214,91 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 21,49 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von IntercontinentalExchange Group bezifferte sich zuletzt auf 87,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net