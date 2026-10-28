DAX 25.697 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,70 +0,3%Nas 26.466 -0,0%Bitcoin 72.131 -0,8%Euro 1,1143 +0,1%Öl 116,2 +2,1%Gold 4.040 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Hochrechnung

S&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IntercontinentalExchange Group von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren IntercontinentalExchange Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IntercontinentalExchange Group Inc
138.80 EUR -3.40 EUR -2.39 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das IntercontinentalExchange Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 157,27 USD. Bei einem IntercontinentalExchange Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,636 IntercontinentalExchange Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 98,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 155,44 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 1,16 Prozent.

Der Börsenwert von IntercontinentalExchange Group belief sich jüngst auf 87,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle IntercontinentalExchange Group Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netS&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IntercontinentalExchange Group von vor einem Jahr verloren
finanzen.netAusblick: IntercontinentalExchange Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.netS&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 10 Jahren eingebracht
Werbung - IntercontinentalExchange Group-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netS&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.netErste Schätzungen: IntercontinentalExchange Group präsentiert Quartalsergebnisse
Werbung

IntercontinentalExchange Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IntercontinentalExchange Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.10.17 IntercontinentalExchange Group Outperform RBC Capital Markets
08.09.17 IntercontinentalExchange Group Overweight Barclays Capital
13.07.17 IntercontinentalExchange Group Outperform RBC Capital Markets
31.03.17 IntercontinentalExchange Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.01.16 IntercontinentalExchange Group Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.