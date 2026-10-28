S&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IntercontinentalExchange Group von vor einem Jahr verloren

Hochrechnung

28.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren IntercontinentalExchange Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das IntercontinentalExchange Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 157,27 USD. Bei einem IntercontinentalExchange Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,636 IntercontinentalExchange Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 98,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 155,44 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 1,16 Prozent.

Der Börsenwert von IntercontinentalExchange Group belief sich jüngst auf 87,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net