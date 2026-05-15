S&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: Über diese Dividende können sich IntercontinentalExchange Group-Aktionäre freuen

Dividendenrendite

IntercontinentalExchange Group-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die IntercontinentalExchange Group-Dividendenzahlung aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group am 15.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 1,92 USD. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 6,67 Prozent gestiegen. Alles in allem zahlt IntercontinentalExchange Group 1,11 Mrd. USD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 6,35 Prozent.

IntercontinentalExchange Group- Ausschüttungsrendite im Blick

Schlussendlich notierte der IntercontinentalExchange Group-Titel am Tag der Hauptversammlung via New York bei 154,36 USD. Der IntercontinentalExchange Group-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,19 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 1,21 Prozent.

IntercontinentalExchange Group-Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von IntercontinentalExchange Group via New York 42,20 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 45,62 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie IntercontinentalExchange Group

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 2,09 USD. Die Dividendenrendite würde demnach auf 1,35 Prozent steigen.

Grunddaten von Dividenden-Titel IntercontinentalExchange Group

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens IntercontinentalExchange Group steht aktuell bei 87,345 Mrd. USD. Das KGV von IntercontinentalExchange Group beträgt aktuell 28,09. Im Jahr 2025 erzielte IntercontinentalExchange Group einen Umsatz von 12,228 Mrd.USD sowie ein EPS von 5,77 USD.

Redaktion finanzen.net