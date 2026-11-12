DAX 26.700 +0,1%ESt50 6.379 -0,2%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,44 -3,7%Nas 25.363 -0,4%Bitcoin 64.525 -3,2%Euro 1,1062 -0,2%Öl 93,8 +1,1%Gold 3.868 -3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Profitables Invesco-Investment?

S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Invesco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Invesco-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Invesco Ltd
25.54 EUR -0.30 EUR -1.16 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Invesco-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Invesco-Aktie bei 26,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,823 Invesco-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109,44 USD, da sich der Wert einer Invesco-Aktie am 11.11.2026 auf 28,63 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,44 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Invesco eine Marktkapitalisierung von 12,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Invesco Aktie News

Werbung

Invesco Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Invesco nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
31.01.19 Invesco Equal Weight Barclays Capital
11.01.19 Invesco Hold Deutsche Bank AG
13.02.18 Invesco Buy Deutsche Bank AG
08.09.17 Invesco Overweight Barclays Capital
30.06.17 Invesco Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.