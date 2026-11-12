S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Invesco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Profitables Invesco-Investment?

12.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Invesco-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurde die Invesco -Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Invesco-Aktie bei 26,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,823 Invesco-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109,44 USD, da sich der Wert einer Invesco-Aktie am 11.11.2026 auf 28,63 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,44 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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