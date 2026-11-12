S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Invesco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Invesco-Investment gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Invesco-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Invesco-Aktie bei 26,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,823 Invesco-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109,44 USD, da sich der Wert einer Invesco-Aktie am 11.11.2026 auf 28,63 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,44 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Invesco eine Marktkapitalisierung von 12,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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