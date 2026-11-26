S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Invesco-Einstiegs gewesen.
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Vor 1 Jahr wurde das Invesco-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Invesco-Aktie bei 24,53 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 407,664 Invesco-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 28,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.455,36 USD wert. Mit einer Performance von +14,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Invesco wurde am Markt mit 12,23 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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