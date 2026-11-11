S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Invitation Homes von vor 3 Jahren verloren

Langfristige Investition

11.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Invitation Homes-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 11.11.2023 wurde die Invitation Homes-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Invitation Homes-Aktie 31,68 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in Invitation Homes-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,566 Invitation Homes-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 855,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,09 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 14,49 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Invitation Homes belief sich zuletzt auf 15,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net