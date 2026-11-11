DAX 26.629 +1,1%ESt50 6.386 +0,9%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,79 +1,6%Nas 25.541 +1,9%Bitcoin 66.725 +1,1%Euro 1,1097 -0,6%Öl 93,9 +2,6%Gold 4.005 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Langfristige Investition

S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Invitation Homes von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Invitation Homes-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Invitation Homes Inc Registered Shs
24.00 EUR -0.20 EUR -0.83 %
Charts | News | Analysen

Am 11.11.2023 wurde die Invitation Homes-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Invitation Homes-Aktie 31,68 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in Invitation Homes-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,566 Invitation Homes-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 855,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,09 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 14,49 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Invitation Homes belief sich zuletzt auf 15,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Invitation Homes Aktie News

Werbung

Invitation Homes Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Invitation Homes nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.11.18 Invitation Homes Neutral Mizuho
12.03.18 Invitation Homes Buy B. Riley FBR, Inc.
29.11.17 Invitation Homes Buy Deutsche Bank AG
10.10.17 Invitation Homes Buy BTIG Research
16.05.17 Invitation Homes Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.