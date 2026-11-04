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S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Invitation Homes von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Invitation Homes-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Invitation Homes Inc Registered Shs
23.80 EUR 0.20 EUR 0.85 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das Invitation Homes-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Invitation Homes-Papiers betrug an diesem Tag 28,62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Invitation Homes-Aktie investiert, befänden sich nun 3,494 Invitation Homes-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 92,94 USD, da sich der Wert eines Invitation Homes-Papiers am 03.11.2026 auf 26,60 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 7,06 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Invitation Homes bezifferte sich zuletzt auf 15,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Invitation Homes Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Invitation Homes nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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Datum Rating Analyst
14.11.18 Invitation Homes Neutral Mizuho
12.03.18 Invitation Homes Buy B. Riley FBR, Inc.
29.11.17 Invitation Homes Buy Deutsche Bank AG
10.10.17 Invitation Homes Buy BTIG Research
16.05.17 Invitation Homes Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.