S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Invitation Homes von vor einem Jahr bedeutet

Langfristige Anlage

04.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Invitation Homes-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Invitation Homes-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Invitation Homes-Papiers betrug an diesem Tag 28,62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Invitation Homes-Aktie investiert, befänden sich nun 3,494 Invitation Homes-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 92,94 USD, da sich der Wert eines Invitation Homes-Papiers am 03.11.2026 auf 26,60 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 7,06 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Invitation Homes bezifferte sich zuletzt auf 15,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net