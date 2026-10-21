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Lohnender Invitation Homes-Einstieg?

S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Invitation Homes-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Invitation Homes-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Invitation Homes Inc Registered Shs
24.00 EUR 0.20 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen

Die Invitation Homes-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Invitation Homes-Anteile an diesem Tag bei 40,30 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 24,814 Invitation Homes-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 669,98 USD, da sich der Wert einer Invitation Homes-Aktie am 20.10.2026 auf 27,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 33,00 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Invitation Homes bezifferte sich zuletzt auf 15,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14.11.18 Invitation Homes Neutral Mizuho
12.03.18 Invitation Homes Buy B. Riley FBR, Inc.
29.11.17 Invitation Homes Buy Deutsche Bank AG
10.10.17 Invitation Homes Buy BTIG Research
16.05.17 Invitation Homes Outperform RBC Capital Markets

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