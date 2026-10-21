S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Invitation Homes-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Invitation Homes-Aktie Anlegern gebracht.
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Die Invitation Homes-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Invitation Homes-Anteile an diesem Tag bei 40,30 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 24,814 Invitation Homes-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 669,98 USD, da sich der Wert einer Invitation Homes-Aktie am 20.10.2026 auf 27,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 33,00 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Invitation Homes bezifferte sich zuletzt auf 15,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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