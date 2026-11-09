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IPG Photonics-Investition im Blick

S&P 500-Titel IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein IPG Photonics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in IPG Photonics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IPG Photonics CorpShs
57.64 EUR -0.16 EUR -0.28 %
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Am 09.11.2025 wurde die IPG Photonics-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 87,94 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 USD in die IPG Photonics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 113,714 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 7.426,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 25,73 Prozent vermindert.

IPG Photonics war somit zuletzt am Markt 2,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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IPG Photonics Analysen

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Datum Rating Analyst
01.05.19 IPG Photonics Buy Cascend Securities
01.05.19 IPG Photonics Hold The Benchmark Company
01.05.19 IPG Photonics Buy Needham & Company, LLC
13.02.19 IPG Photonics Buy Needham & Company, LLC
11.02.19 IPG Photonics Buy Cascend Securities

Information

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