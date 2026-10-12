S&P 500-Titel IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IPG Photonics von vor einem Jahr angefallen

Rentabler IPG Photonics-Einstieg?

12.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in IPG Photonics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 12.10.2025 wurden IPG Photonics-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren IPG Photonics-Anteile 80,68 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in die IPG Photonics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,395 IPG Photonics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des IPG Photonics-Papiers auf 78,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 970,13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,99 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von IPG Photonics belief sich jüngst auf 3,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net