Lukrativer IQVIA-Einstieg?

Bei einem frühen IQVIA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden IQVIA-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 217,11 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,606 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (250,55 USD), wäre die Investition nun 1.154,02 USD wert. Mit einer Performance von +15,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von IQVIA belief sich jüngst auf 42,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net