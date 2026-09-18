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Rentabler IQVIA-Einstieg?

S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IQVIA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen IQVIA-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IQVIA Holdings Inc Registered Shs
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Am 18.09.2016 wurde die IQVIA-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 77,31 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,935 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.485,19 USD, da sich der Wert eines IQVIA-Papiers am 17.09.2026 auf 269,44 USD belief. Das entspricht einem Plus von 248,52 Prozent.

IQVIA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.10.18 IQVIA Buy UBS AG
02.10.18 IQVIA Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
25.07.18 IQVIA Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

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