S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IQVIA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Rentabler IQVIA-Einstieg?

18.09.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen IQVIA-Investment verdienen können.

Am 18.09.2016 wurde die IQVIA-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 77,31 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,935 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.485,19 USD, da sich der Wert eines IQVIA-Papiers am 17.09.2026 auf 269,44 USD belief. Das entspricht einem Plus von 248,52 Prozent.

IQVIA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net