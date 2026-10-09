S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IQVIA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnendes IQVIA-Investment?

09.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren IQVIA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

IQVIA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 242,23 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,128 IQVIA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der IQVIA-Aktie auf 258,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.068,74 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,87 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für IQVIA eine Börsenbewertung in Höhe von 42,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net