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Investmentbeispiel

S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IQVIA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IQVIA-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IQVIA Holdings Inc Registered Shs
233.30 EUR -2.10 EUR -0.89 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem IQVIA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das IQVIA-Papier 247,19 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 40,455 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 264,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.715,64 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 7,16 Prozent gleich.

IQVIA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.10.18 IQVIA Buy UBS AG
02.10.18 IQVIA Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
25.07.18 IQVIA Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.