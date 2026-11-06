S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IQVIA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investmentbeispiel

06.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IQVIA-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem IQVIA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das IQVIA-Papier 247,19 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 40,455 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 264,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.715,64 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 7,16 Prozent gleich.

IQVIA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net