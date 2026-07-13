S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IQVIA von vor 5 Jahren bedeutet

Lohnender IQVIA-Einstieg?

17.07.26 16:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die IQVIA-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die IQVIA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die IQVIA-Anteile bei 247,70 USD. Bei einem IQVIA-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,037 IQVIA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.07.2026 auf 210,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 849,78 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,02 Prozent abgenommen.

Der IQVIA-Wert an der Börse wurde auf 34,47 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net