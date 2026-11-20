Investmentbeispiel

Vor Jahren in Iron Mountain-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.11.2016 wurde das Iron Mountain-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Iron Mountain-Papier 31,55 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,170 Iron Mountain-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 108,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 344,79 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 344,79 USD entspricht einer Performance von +244,79 Prozent.

Zuletzt verbuchte Iron Mountain einen Börsenwert von 33,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net