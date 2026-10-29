S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J M Smucker-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in J M Smucker-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Das J M Smucker-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen J M Smucker-Anteile an diesem Tag bei 122,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das J M Smucker-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,139 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 125,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.021,16 USD wert. Damit wäre die Investition um 2,12 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von J M Smucker belief sich jüngst auf 13,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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