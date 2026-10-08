S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in J M Smucker von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in J M Smucker-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der J M Smucker-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 132,94 USD. Bei einem J M Smucker-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,522 J M Smucker-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen J M Smucker-Anteile wären am 07.10.2026 872,05 USD wert, da der Schlussstand 115,93 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 12,80 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für J M Smucker eine Börsenbewertung in Höhe von 12,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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