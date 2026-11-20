Dividenden-Abstimmung

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Jack Henry Associates-Anteilseigner über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Jack Henry Associates am 19.11.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 2,38 USD für das Jahr 2026. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 5,31 Prozent. Somit zahlt Jack Henry Associates insgesamt 170,41 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,50 Prozent.

Jack Henry Associates- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum NASDAQ-Schluss notierte das Jack Henry Associates-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 170,27 USD. Die Jack Henry Associates-Aktie verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 1,73 Prozent. Die Dividendenrendite vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,25 Prozent betrug.

Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Jack Henry Associates via NASDAQ 11,16 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 15,43 Prozent besser entwickelt als der Jack Henry Associates-Kurs.

Jack Henry Associates- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2027 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 2,46 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,45 Prozent sinken.

Jack Henry Associates-Hauptdaten

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Jack Henry Associates beläuft sich aktuell auf 12,147 Mrd. USD. Jack Henry Associates weist aktuell ein KGV von 19,74 auf. Der Umsatz von Jack Henry Associates belief sich in 2026 auf 2,496 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 6,98 USD.

Redaktion Finanzen.net