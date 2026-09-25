S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Johnson Controls International-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Johnson Controls International-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Johnson Controls International-Papier an diesem Tag 55,09 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,815 Johnson Controls International-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 263,86 USD, da sich der Wert eines Johnson Controls International-Papiers am 24.09.2026 auf 145,36 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 263,86 USD entspricht einer Performance von +163,86 Prozent.
Alle Johnson Controls International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 88,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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