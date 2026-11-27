Johnson Controls International-Investition im Blick

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Johnson Controls International-Aktien verdienen können.

Am 27.11.2021 wurde die Johnson Controls International-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 77,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,292 Johnson Controls International-Aktien im Depot. Die gehaltenen Johnson Controls International-Aktien wären am 25.11.2026 176,31 USD wert, da der Schlussstand 136,50 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 76,31 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Johnson Controls International belief sich jüngst auf 81,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net