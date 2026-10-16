S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Johnson Controls International von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Johnson Controls International-Aktie gebracht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Johnson Controls International-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 109,37 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,914 Johnson Controls International-Aktien. Die gehaltenen Johnson Controls International-Anteile wären am 15.10.2026 134,98 USD wert, da der Schlussstand 147,63 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 34,98 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Johnson Controls International belief sich jüngst auf 92,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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